Топ-6 методів, які допоможуть відучити кота їсти кімнатні рослини

Багато любителів кішок, які раніше насолоджувалися кімнатними рослинами, стикаються з викликом співіснування цих рослин із своїми домашніми тваринами. Кішки, які часто виявляють інтерес до зелених "сусідів" і можуть не тільки викидати вазони чи витягувати рослини з підвіконь, але й жувати квіти, завдаючи їм непоправної шкоди. Деякі кімнатні квіти також можуть бути шкідливими для здоров'я і навіть життя пухнастих друзів. З цією проблемою можна впоратись, дотримуючись спеціальних порад.

Про це пише Фокус.

Причини, чому кішки їдять кімнатні квіти:

Нестача вітамінів: Кішки можуть відчувати нестачу вітамінів, намагаючись компенсувати їх кімнатними рослинами. Стимулювання шлунково-кишкового тракту: Поїдання важкої їжі може викликати тяжкість у шлунку, і деякі рослини стимулюють блювотний рефлекс, що полегшує дискомфорт. Шерсть у шлунку: Кішки можуть жувати рослини, щоб вивести шерсть. Гра: Яскраві квіти привертають увагу кішок, особливо кошенят, які можуть випадково відкусити частину рослини граючи лапкою. Мисливський інстинкт: Кішки можуть вважати квітку за дичину, задовольняючи свій мисливський інстинкт. Глисти: Шукаючи способи вивести гельмінтів, кішки можуть вибирати рослини для стимуляції блювання. Стрес та патології ЦНС: Різні стресові ситуації можуть призводити до жування рослин, що заспокоює тварину.

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Рекомендації:

Видаліть отруйні рослини: У будинку не повинно бути кімнатних квітів, які можуть бути небезпечними для кішок. Купуйте спеціальну траву: Забезпечте кішці доступ до спеціальних трав, які можна придбати в зоомагазинах. Натуральні репеленти: Застосовуйте натуральні репеленти, такі як перець чилі, кавова гуща, перець, цитрусова есенція або оцет, щоб відлякувати кішку від рослин. Фольга, харчова плівка і скотч: Захистіть рослини, огортаючи їх фольгою, харчовою плівкою або скотчем. Розмістіть рослини вище: Перемістіть рослини в недосяжне місце для кішок або підвісьте їх високо. Достатня кількість вітамінів та води: Забезпечте кішці достатній доступ до води та вітамінів для задоволення її потреб.

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