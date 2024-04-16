Топ 10 найкращих бензинових авто на українському ринку

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими в Україні – за перший квартал 2024 року українці купили понад 7,1 тис. нових машин на бензині. Це на 24% більше, ніж торік!

Хоча частка бензинових авто на ринку за рік зменшилась на 8%, вони все одно залишаються лідерами, займаючи 43% ринку нових легковиків, пише mmr.net.ua.

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Які бензинові авто українці купують найчастіше?

Toyota RAV-4: Цей кросовер беззаперечний лідер! За перший квартал 2024 року українці купили 504 новеньких RAV-4.

Цей кросовер беззаперечний лідер! За перший квартал 2024 року українці купили 504 новеньких RAV-4. Renault Duster: Цей бюджетний кросовер також користується популярністю – 489 авто знайшли своїх власників за перші три місяці року.

Цей бюджетний кросовер також користується популярністю – 489 авто знайшли своїх власників за перші три місяці року. Mazda CX5: 420 цих стильних кросоверів виїхали на українські дороги.

420 цих стильних кросоверів виїхали на українські дороги. KIA Sportage: Ще один популярний кросовер – 392 авто знайшли своїх власників.

Ще один популярний кросовер – 392 авто знайшли своїх власників. Skoda Scala: Цей практичний хетчбек також увійшов до десятки лідерів – 344 авто за перший квартал.

Цей практичний хетчбек також увійшов до десятки лідерів – 344 авто за перший квартал. Hyundai Tucson: 297 цих комфортних кросоверів стали вибором українців.

297 цих комфортних кросоверів стали вибором українців. Skoda Octavia: Ще один представник Skoda – 266 хетчбеків Octavia знайшли своїх власників.

Ще один представник Skoda – 266 хетчбеків Octavia знайшли своїх власників. Suzuki SX4: Цей компактний кросовер також користується попитом – 257 авто за перший квартал.

Цей компактний кросовер також користується попитом – 257 авто за перший квартал. Peugeot Landtrek: Цей пікап-новачок на українському ринку вже встиг завоювати 230 покупців.

Цей пікап-новачок на українському ринку вже встиг завоювати 230 покупців. Suzuki Vitara: Цей стильний компактний кросовер завершує десятку лідерів – 228 авто за перший квартал.

Загалом, український авторинок демонструє ріст – у березні 2024 року було продано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

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