Тонізує та сприяє нормалізації травлення: чому потрібно пити чай з цукром

Чимало людей вважають, що додавати цукор в чай не обов‘язково. Вони вважають, що цей напій вже сам по собі добре тонізує та є низькокалорійним.

Проте деякі дієтологи та тітестери (професійні дегустатори чаю) стверджують, що чай із цукром має кілька важливих, хоч і неочевидних переваг.

Про це пише ТСН.

Чому корисно пити чай з цукром? Якщо ви приготуєте солодкий чай, це може вас підбадьорити. Завдяки підвищення рівня глюкози в крові зникне відчуття слабкості чи запаморочення.

Важливо також зазначити, що цукор покращує смак і аромат міцно завареного чаю. В багатьох сортів, особливо тих, що містять велику кількість дубильних речовин, цукор згладжує гіркоту. Наприклад, це особливо ефективно для індійського чаю асам, молочного улунга та фруктових міксів.

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Крім того, чай з цукром і молоком рекомендується після отруєнь, оскільки він чудово очищує шлунково-кишковий тракт і сприяє нормалізації травлення. Свіжий чорний чай з цукром також допомагає швидко подолати стрес і покращити роботу серцево-судинної системи.

Нагадаємо, ми вже писали, які види чаю шкідливі для здоров‘я.

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