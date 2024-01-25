Лише зашкодите: садівники назвали рослини, які не можна чіпати взимку

Зима – найкращий час для санітарної обрізки плодових дерев. У цей період дерева перебувають у стані спокою, тому зрізи швидше заживають, а ризик зараження рослин хворобами та шкідниками знижується.

Садівники можуть сміливо розпочинати обрізку дерев, якщо температура повітря не опуститься нижче 10 градусів морозу.

Також читайте: Садівник сказав, що зробити з трояндами взимку, аби отримати пишні квіти навесні

Обрізку слід проводити в суху погоду, без снігу та дощу. Необхідно використовувати відповідні інструменти, які гарно наточені – секатор, садові ножиці та пилка.

Не можна обрізати дерева в період сильних морозів, інакше гілля рослин буде ушкоджене.

Як повідомляє exo.in.ua, взимку обрізають яблуні та груші (з січня по лютий), кісточкові культури (слива, вишня, черешня, абрикоси) – у лютому.

Дерева персиків взимку краще не чіпати, їхню обрізку проводять на початку березня, до початку бутонізації. Також взимку не чіпають виноград. Взимку, при мінусовій температурі, виноградна лоза має бути вкритою, або ж треба пригнути її до землі й прикопати, а зверху встановити шатро з плівки чи інших матеріалів.

Якщо ж взимку настає потепління, виноград треба розкрити, інакше він може впріти та покритися грибком.

Експерти зазначають, що аби кожного року не встановлювати снігозатримуючі щити, поблизу винограду треба висадити дерева чи кущі, які будуть виконувати роль захисних смуг.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!