Тільки нашкодить: якою косметикою не варто користуватись взимку

В холодну пору року шкіра потребує особливого догляду. Варто виключити зі свого арсеналу косметики засоби на спиртовій основі та маски.

Про це пише Радіотрек.

Тонік

У холодний період року, коли шкіра легко подразнюється, доцільно уникати тоніків із високим вмістом спирту, оскільки вони можуть висушувати шкіру. Такі засоби можуть послабити природний бар'єр шкіри та робити її більш вразливою до впливу зовнішнього середовища.

Маски

Маски для обличчя також можуть завдати шкоди шкірі в холодний період року. Зокрема, якщо ви користуєтеся глиняними масками, рекомендується робити це рідше або взагалі утримуватися від цього взимку.

Скраб

Хоча взимку можна використовувати скраби, слід робити це обережно, оскільки надмірне відлущування може пошкодити шкірний бар'єр.

Пудра

Для осіб із сухою шкірою використання пудри може лише ще більше її висушувати. З іншого боку, якщо ваша шкіра схильна до жирного блиску, слід наносити пудру легкими рухами, щоб закріпити макіяж.

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Очі

Фахівці рекомендують використовувати для макіяжу очей більш стійкі продукти, зокрема, водостійкі туші. Ідеальним варіантом є термотуш, яка легко змивається тільки теплою водою.

Губи

Взимку особливо важливий догляд за губами. Рекомендується утримуватися від використання блиску, оскільки він може зберігати вологу і погано виглядати при низьких температурах. Доцільним вибором будуть кремові гігієнічні помади.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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