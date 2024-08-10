Лише генії можуть помітити приховане число на картинці: головоломка з оптичною ілюзією

Оптичні ілюзії – це хитрі візуальні ефекти, які змушують бачити речі не такими, якими вони є насправді. Ці ілюзії показують, як мозок обробляє візуальну інформацію.

Головоломки з оптичною ілюзією є однією з найпопулярніших розваг серед користувачів мережі. На зображенні серед ласощів ховається число, повідомляє Jagran Josh.

Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: YouTube Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: YouTube

Якщо звернете увагу на деталі зображення, зможете швидко помітити прихований номер. Читачі з чудовими візуальними навичками швидше за інших першими помітять число.

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Серед солодощів з першого погляду важко помітити приховане число.

Тим, хто не зміг знайти номер, потрібно регулярно практикувати такі завдання, щоб покращити свої навички спостереження.

Приховане число 8 утворюється розміщенням двох пончиків поруч:

Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: YouTube Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: YouTube

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