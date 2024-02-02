Тіста не треба: як швидко приготувати корисні чебуреки (відео)
Чебуреки це доволі ситна та смачна страва, але не особливо корисна, зважаючи, що їх готують у великій кількості олії. Однак є корисна альтернатива цій страві – це чебуреки з капусти.
Тим, хто слідкує за правильним харчуванням може сподобатися те, що їх можна готувати у духовці з мінімальною кількістю олії. Цим рецептом поділилися автори каналу на YouTube "Готуємо страви з шеф-кухарем".
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Інгредієнти:
- Капуста – 1 качан;
- Цибуля, морква, солодкий перець – по 1 шт.;
- Сіль, перець, часник, коріандр, зіра, зелень – до свого смаку;
- Фарш – 450 г;
- Яйця, 4 шт.;
- Борошно, 2 ст.л;
Як готувати чебуреки з капусти:
Капусту треба проварити 10-15 хвилин, щоб вона стала м'якою. Зніміть капустяне листя та зріжте тверді прожилки.
Цибулю та солодкий перець наріжте кубиками, а моркву натріть на крупній терці.
Спочатку обсмажуємо цибулю, додаємо моркву та солодкий перець, перемішуємо і тушкуємо до готовності.
Фарш змішайте з тушкованими овочами, посоліть й поперчіть на смак, додайте улюблені спеції.
На один бік кожного капустяного листа кладемо фарш, накриваємо другою стороною.
Для кляру яйця збийте з сіллю та перцем, додайте борошно. Розмішайте.
Розігрійте пательню, або застеліть деко пергаментним папером, якщо будете запікати свої чебуреки. Кулінарний папір змажте олією
Занурте кожен чебурек у кляр і обсмажте до рум’яності. Якщо будете запікати, то увімкніть духовку на 180 градусів й випікайте 15-25 хвилин з обох боків.
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