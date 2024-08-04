Тест IQ: тільки генії можуть вирішити головоломку із сірниками
Тест на IQ – це тип головоломки для перевірки критичного мислення та навичок розв’язувати проблеми. Ці завдання мають потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.
Регулярне виконання таких завдань допомагає покращити навички вирішення проблем, а також забезпечує здорове тренування для мозку. Про це повідомляє Jagran Josh.
На зображенні, опублікованому вище, зображено математичне рівняння, утворене сірниками. Відображене рівняння таке: 9 - 8 = 2
Завдання полягає в тому, щоб пересунути сірник таким чином, щоб математичне рівняння стало правильним. Пересувати можна лише один сірник.
Читайте також: Тест IQ з оптичною ілюзією: лише 1% дуже спостережливих людей може помітити заховану тварину на картинці
Щоб вирішити цю головоломку, потрібно бути дуже уважним і ретельно вивчати зображення. Це завдання середнього рівня, і люди з високим інтелектом і відмінною увагою до деталей розгадають головоломку швидше за інших.
Рівняння можна виправити наступним чином:
Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!