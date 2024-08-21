Телець, Скорпіон і Риби: як ці знаки зодіаку можуть ускладнити ваші стосунки

Деякі жінки скаржаться на те, що перебувають в токсичних стосунках із хлопцем, який емоційно шантажує та маніпулює. Як і з ким будувати свої стосунки, кожен має вирішувати особисто сам для себе.

Проте астрологи попереджають про те, що існують кілька знаків зодіаку, представники яких використовують і емоційно шантажують жінок, тому потрібно ставитися до стосунків із ними з особливою обережністю. Про це йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Телець

Чоловік, народжений під цим знаком, може бути холодним і бездушним. Вам має бути зрозуміло з першого погляду, що відносини з ним не завжди будуть легкими, адже він дуже впертий. Також він теж нестримний і перед вівтарем його точно не заведеш і дуже добре вміє використовувати компліменти і буде лестити вам так, що це вплине на все ваше тіло. Однак для нього це нічого не означає, це лише порожні слова, щоб затягнути вас у ліжко.

Скорпіон

Ці чоловіки дуже пристрасні і привертають увагу з першої миті, яку ви проведете з ним. Однак будьте обережні, як ви поводитеся поруч з ним. Він уміє думати на два кроки наперед, тож приведе вас саме туди, куди хоче. Крім того, цей чоловік винахідливий і чудово володіє рисою "Я говорю те, що ти хочеш почути". Стосунки з ним не будуть здоровими, тому що ви все одно будете робити все згідно з ним, а не навпаки.

Риби

Попри те, що представник цього знаку зодіаку дуже чутливий, він знає, що ви можете відчувати в різних ситуаціях. Він хороша людина, але тільки на перший погляд і лише зовні. Він неспокійний всередині і не може вилікувати свої дитячі травми. Тож може статися так, що він змусить вас робити неправильні вчинки лише для того, щоб почуватися краще і, можливо, навіть щоб тримати ситуацію під контролем. Тому будьте пильні, адже коли ви перебуваєте з ним у стосунках, це виснажить вас морально.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які першими прийдуть на допомогу.

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