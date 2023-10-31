Телескоп NASA спіймав в об'єктив 'кістки примарної космічної руки' (фото та відео)

Телескоп NASA отримав зображення вітрової туманності пульсара, яка нагадує "примарну фіолетову руку з блискучими кінчиками пальців".

Про це повідомляється на сайті американської космічної агенції. Зазначається, що пульсар — це сильно намагнічена колапсована зірка, яка обертається та створює струмені матерії, що відтікають від її полюсів.

Читайте також: Телескоп Hubble зафіксував закручену спіральну галактику (фото)

"Ці струмені разом із інтенсивними вітрами частинок утворюють пульсарні вітрові туманності. Тут туманність пульсар вітру, відома як MSH 15-52, нагадує туманну фіолетову хмару на чорному зоряному тлі", – йдеться у повідомленні.

У NASA кажуть, що форма цієї пульсарної туманності вітру дуже нагадує людську руку, включаючи п’ять пальців, долоню та зап’ястя. Яскрава біла пляма біля основи долоні - це сам пульсар. Три найдовші кінчики пальців у формі руки вказують у верхній правий кут або на 1:00 на циферблаті годинника.

"Там маленька цятка помаранчево-жовта хмара виблискує або світиться, як вуглинки. Ця помаранчева хмара є частиною залишків вибуху наднової, який створив пульсар", – додали в агенції.

"Дані IXPE дають нам першу карту магнітного поля в "руці". Заряджені частинки, що виробляють рентгенівські промені, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини", - сказав Роджер Романі зі Стенфордського університету в Каліфорнії, який керував дослідженням.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

Читайте також про комету, яка втричі більша за гору Еверест – вона вибухнула в космосі й наближається до Землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!