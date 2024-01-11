Тетянин день: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки

За новим церковним календарем 12 січня в Україні відзначається велике релігійне свято – вшанування Святої мучениці Тетяни. У народі свято називають Тетянин день, раніше воно припадало на 25 січня.

Тетяна була дочкою багатих батьків, які таємно сповідували християнську віру. Вона сама теж стала християнкою і присвятила своє життя служінню Богу.

У III столітті, коли в Римській імперії відбувалися гоніння на християн, Тетяну з її батьком схопили і посадили в храм Зевса. Їм вимагали поклонитися язичницьким ідолам, але вони відмовилися.

Тетяну піддали жорстоким тортурам. Її били залізними палицями, кинули на арену до голодного лева, який не розірвав її, а покірно лизав ноги, намагалися спалити, але на її тілі не залишалося ніяких слідів.

Нарешті, римляни ухвалили рішення вбити Тетяну. Її обезголовили мечем 25 січня 226 року.

Тетяна стала символом вірності християнській вірі.

Короткі привітання з Днем Тетяни:

З днем ангела, Танюша! Миру, добра і щастя!

Вітаю з Днем Тетяни! Нехай ангел-охоронець веде тебе життям, минаючи перешкоди!

З днем Тетяни! Хай цей день дарує радість, любов і щастя!

Танечко! З днем ангела! Нехай у твоєму домі завжди панують мир, любов і злагода!

Дорога наша Тетянко! Нехай це свято принесе багато радості та щастя!

Шановна Тетяно! Нехай у вашому серці завжди живе любов і надія!

З днем Тетяни! Нехай це свято принесе мир, радість і щастя!

Привітання з Днем Тетяни українською мовою

Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

***

Ім'я Тетяна у перекладі грецької означає "упорядниця" або "засновниця". Бажаємо тобі повністю відповідати йому. Найчастіше влаштовуй собі свята та заснуй собі та сім'ї щасливе, затишне безтурботне життя. Зі святом!

***

Вітаю з Днем Тетяни. Нехай цей веселий день січня подарує надію на краще, запалить в серці іскорку щастя, внесе свою лепту добра і чудес в твоє життя.

***

У Тетянин день бажаю теплих зустрічей, яскравих емоцій, весняного натхнення, свіжих ідей, позитивної атмосфери і ніжної любові!

***

Всіх представниць прекрасної статі з дивним ім’ям Тетяна, вітаю зі святом. Нехай Тетянин день принесе вам щастя.

***

Вітаю з Днем Тетяни та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху.

***

Вітаю з днем Тетяни і від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

***

Цей морозний день лише твій. Присвяти собі. Відпочинь від повсякденних турбот. Бажаю гарного релаксу, умиротворення та радості надмірної! Запам'ятай цей день надовго, люба!

***

Вітаю Вас із днем Тетяни! Цього дивовижного дня хочеться побажати успіхів у навчанні та трудовій діяльності, везіння протягом усього життєвого шляху. Нехай Вас оточують лише гідні, чесні, люблячі люди.

***

Красиві листівки до Дня Тетяни

Пропонуємо дізнатися про історію свята Тетяни, традиції, прикмети та що не можна робити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!