Там вся користь: які овочі та фрукти можна їсти зі шкіркою

Які овочі та фрукти можна їсти зі шкіркою

Ви знали, що шкірка багатьох фруктів і овочів не лише їстівна, але й дуже корисна? Ми часто викидаємо її, навіть не усвідомлюючи, скільки корисних речовин втрачаємо.

Шкірка містить більше поживних речовин і клітковини, ніж м'якоть плоду. Звичайно, тверді шкірки їсти не рекомендується, але, наприклад, шкірка банана багата на калій, магній і вітамін B6, і використовується в народній медицині. З неї роблять не лише настоянки і відвари, а й варення, пише woman24.

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Не варто чистити кабачки і баклажани, особливо молоді. Їхня шкірка дуже корисна. В шкірці баклажана містяться антиоксиданти антоціани, яких немає в м'якоті. Вони борються з вільними радикалами, зменшують запалення та покращують роботу мозку. У шкірці кабачка багато антиоксидантів і вітаміну С, які зміцнюють імунітет.

Шкірка яблук червоного кольору багата на вітаміни С і А, а також кальцій, залізо і фосфор. Огірки краще не чистити, адже їх шкірка багата на калій, бета-каротин і вітаміни групи B. При цьому, якщо ви очистите огірок, ви втратите майже 70% поживних речовин, адже м'якоть цього овоча в основному вода.

Навіть шкірка картоплі дуже корисна. Молоду картоплю, а також сорти з тонкою шкіркою рекомендується їсти разом з шкіркою. Зрозуміло, попередньо потрібно ретельно її відмити.

Тож наступного разу, коли будете їсти фрукти чи овочі, не поспішайте викидати шкірку. З'їжте її, і ваше тіло буде вам вдячне.

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