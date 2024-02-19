Такого ви ще не куштували: Як приготувати ідеальну тушковану капусту

Капуста – це овоч, який завжди виручить господиню. З неї можна приготувати безліч страв, від ситних супів до вишуканих салатів.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт тушкованої капусти по-новому, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Спробуйте приготувати тушковану капусту по-новому за порадами з сайту "Бабусині рецепти", і вона обов'язково стане однією з ваших улюблених страв.

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Переваги цієї страви:

Простота приготування: Вам не знадобиться багато часу або спеціальних навичок, щоб приготувати цю страву.

Корисність: Тушкована капуста містить багато вітамінів та мікроелементів, а також клітковину, яка корисна для травлення.

Тушкована капуста містить багато вітамінів та мікроелементів, а також клітковину, яка корисна для травлення. Ситість: Ця страва дійсно ситна, тому вона чудово підходить для обіду або вечері.

Ця страва дійсно ситна, тому вона чудово підходить для обіду або вечері. Економність: Інгредієнти для цієї страви доступні та недорогі.

Інгредієнти:

Капуста – 300 г

Фарш (будь-який) – 200 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Помідор – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Олія – для смаження

Зелень (за бажанням) – для подачі

Приготування:

Підготуйте овочі: Цибулю і помідор наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці, капусту наріжте тонкою соломкою. Обсмажте овочі: На сковороді з олією обсмажте цибулю і моркву до м'якості. Додайте фарш: Додайте фарш до овочів і обсмажуйте до готовності. Додайте помідори і томатну пасту: Додайте нарізані помідори, томатну пасту, розведену в 200 мл води, сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте 5 хвилин. Додайте капусту: Додайте капусту до сковороди, перемішайте, при необхідності підсоліть. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні до м'якості капусти (близько 20-30 хвилин). Подавайте: Перед подачею посипте страву зеленню.

Смачні поради:

За бажанням можна додати до страви інші овочі, наприклад, болгарський перець або солодкий перець.

Для більш насиченого смаку можна використовувати копчений фарш.

Також можна додати до страви гриби.

Тушковану капусту можна подавати з м'ясом, рибою або куркою.

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