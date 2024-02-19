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Такого ви ще не куштували: Як приготувати ідеальну тушковану капусту

Ігор Романько

Як правильно тушкувати капусту

Капуста – це овоч, який завжди виручить господиню. З неї можна приготувати безліч страв, від ситних супів до вишуканих салатів.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт тушкованої капусти по-новому, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Спробуйте приготувати тушковану капусту по-новому за порадами з сайту "Бабусині рецепти", і вона обов'язково стане однією з ваших улюблених страв.

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Переваги цієї страви:

  • Простота приготування: Вам не знадобиться багато часу або спеціальних навичок, щоб приготувати цю страву.
  • Корисність: Тушкована капуста містить багато вітамінів та мікроелементів, а також клітковину, яка корисна для травлення.
  • Ситість: Ця страва дійсно ситна, тому вона чудово підходить для обіду або вечері.
  • Економність: Інгредієнти для цієї страви доступні та недорогі.

Інгредієнти:

  • Капуста – 300 г
  • Фарш (будь-який) – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія – для смаження
  • Зелень (за бажанням) – для подачі

Приготування:

  1. Підготуйте овочі: Цибулю і помідор наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці, капусту наріжте тонкою соломкою.
  2. Обсмажте овочі: На сковороді з олією обсмажте цибулю і моркву до м'якості.
  3. Додайте фарш: Додайте фарш до овочів і обсмажуйте до готовності.
  4. Додайте помідори і томатну пасту: Додайте нарізані помідори, томатну пасту, розведену в 200 мл води, сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте 5 хвилин.
  5. Додайте капусту: Додайте капусту до сковороди, перемішайте, при необхідності підсоліть. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні до м'якості капусти (близько 20-30 хвилин).
  6. Подавайте: Перед подачею посипте страву зеленню.

Смачні поради:

  • За бажанням можна додати до страви інші овочі, наприклад, болгарський перець або солодкий перець.
  • Для більш насиченого смаку можна використовувати копчений фарш.
  • Також можна додати до страви гриби.
  • Тушковану капусту можна подавати з м'ясом, рибою або куркою.

Нагадаємо, ми вже писали про корисні лайфхаки, які можна використати на кухні.

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