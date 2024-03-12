Такі різні чоловік і жінка: як навчитися розуміти одне одного

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Хочу розвинути тему різниці чоловіків і жінок, можливо це відкриє двері в розуміння різниці, що дає розширення розуміння комунікації у відносинах.

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1. Ученые давно выяснили, что в процессе коммуникации женщины задействуют оба полушария головного мозга, мужчины же преимущественно пользуются одним. Они не способны одновременно думать и чувствовать. Мужчина либо испытывает эмоции, либо анализирует ситуацию. Женщины делают это одновременно.

Потому в отношениях, чаще всего, мужчины выглядят более равнодушными.

2. Из-за особенностей работы головного мозга мужчина не может выполнять несколько задач одновременно. Если он смотрит хоккейный матч, он не способен одновременно выслушивать, как прошел ваш день.Женщины же умеют делать сразу много дел, например, готовить, смотреть телевизор и попутно разговаривать с подругой по телефону.

3. Мужчине чтобы переключиться с одного дела на другое, нужно время, он не может тут же хвататься за следующее дело не взяв паузу. Иначе он испытывает напряжение. Женщины же могут делать не только одновременно несколько дел, еще могут очень быстро переключаться. Например, мужчина приходящий с работы хочет отдохнуть, а женщина может сразу взяться за любые другие дела. Так мы устроены. Потому важно друг друга слышать и не примерять как бы поступили вы на его/ее месте. Мужчин раздражает суета дома, женщин раздражает бездействие.

4. Мужчины не понимают намеков и не понимают невербальные сигналы, женщины наоборот-считывают интуитивно сигналы тела и мимики, потому часто говорят, что женская интуиция более развита. Мы умеем понимать язык тела. Главное не додумывать, а учится пользоваться интуитивным ощущением.