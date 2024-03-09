Так працюють покоївки: як прибрати пил, щоб він довго не осідав на меблі

Як правильно протирати пил, щоб він довго не осідав на поверхні

Втомилися від пилу, який з'являється на меблях одразу після прибирання? Не впадайте у відчай! Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть вам легко та швидко впоратися з цією проблемою.

Завдяки цим простим порадам з сайту noviydoctor ви зможете легко та швидко позбутися пилу на меблях і насолоджуватися чистотою у вашому домі.

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Чому одні меблі притягують бруд більше, ніж інші?

Вся справа у статичній електриці, яка виникає під час тертя ганчірки об поверхню. Ця електрика притягує дрібні частинки пилу, як магніт.

Як запобігти появі пилу?

Використовуйте спеціальні поліролі для меблів. Ці засоби не лише надають блиску, але й відштовхують пил.

Ці засоби не лише надають блиску, але й відштовхують пил. Протирайте меблі вологою ганчіркою. Вода нейтралізує статичну електрику, і пил не буде так сильно прилипати до поверхонь.

Вода нейтралізує статичну електрику, і пил не буде так сильно прилипати до поверхонь. Додайте трохи кондиціонера для білизни у воду для прибирання. Кондиціонер також має антистатичні властивості.

Експрес-прибирання:

Якщо у вас немає часу на повноцінне прибирання, скористайтеся пульверизатором. Налийте в нього воду з кондиціонером для білизни або спеціальним засобом для чищення меблів, розпорошіть на поверхню і протріть сухою ганчіркою.

Налийте в нього воду з кондиціонером для білизни або спеціальним засобом для чищення меблів, розпорошіть на поверхню і протріть сухою ганчіркою. Для очищення скла використовуйте розчин води та оцту. Цей засіб не лише видаляє пил, але й надає блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.

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