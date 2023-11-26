Так роблять моряки: як зберігати курячі яйця свіжими місяцями

Яйця, які продаються в супермаркетах, мають термін придатності 28 днів. Однак нерідко курячі яйця псуються значно швидше.

Проте можна зберегти яйця свіжими тижнями після закінчення терміну придатності за допомогою кількох перевірених методів. За словами моряків, є спосіб зберегти їх свіжими значно довше, повідомляє Express.co.uk.

Незвичайний спосіб зберігання передбачає покриття яєць вазеліном. Так яйця залишатимуться свіжими декілька місяців.

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Яйця, вкриті вазеліном, зберігаються місяцями, але через кілька місяців у них з’явиться неприємний присмак.

Офіційні вказівки Агентства з харчових стандартів рекомендують зберігати цілі яйця в "сухому прохолодному місці", найкраще в холодильнику.

Агентство додало, що зберігання яєць при постійній прохолодній температурі допоможе зберегти їх у "безпеці".

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