Ситний салат із баклажанами
Ситний салат із баклажанами
Всім привіт, вегани, тріумфуйте, ви так багато мене просили, щось без м'яса.
Готуємо салат, легкий та ніжний на 4 особи.
Інгредієнти:
Баклажан 0,8 кг
Болгарський перець 0,5 кг
Помідори чері 0,3 кг
Червона цибуля 0,2 кг
Салатне листя 1уп
Салатна заправка "Цезар" 1 пачка
Сіль, чорний перець за смаком
Рослинна олія 30 грам
Очистіть баклажан, перець і наріжте кубиком, заправте олією, додайте сіль, перець і запікайте в духовці 180 градусів 20 хвилин.
Тим часом, наріжте кільцями цибулю і розріжте навпіл помідорки чері.
Після запікання баклажан і перець, в теплому вигляді, додайте чері, червону цибулю та салатну заправку "Цезар", все акуратно перемішайте, і додайте листя салату….ммммм, приємного вам, лю.