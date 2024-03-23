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Ситний пиріг з картоплею: рецепт

Ектор Хіменес-Браво

Ситний пиріг з картоплею: рецепт

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Страви з картоплі, з будь-якими добавками чи начинками — це завжди смачно та ситно.

 

 

 

 

 

Інгредієнти:

 

 

• Оливкова олія — 30 мл;

 

• Суміш перців — 3 г;

 

• Сіль — 3 г;

 

• Розмарин — 2 гілочки;

 

• Картопля — 500 г;

 

• Сир грюєр — 150 г;

 

• Крем сир з зеленню — 50 г;

 

• Яйце — 1 шт;

 

• Листкове тісто — 300 г.

 

 

Процес приготування:

 

 

1. Нарізати картоплю кружечками, товщиною 1 см та відварити.

 

2. На фольгу налити трохи олії, додати суміш перців, сіль, листя розмарину, потертий сир і викласти відварену картоплю.

 

3. Розкачати листкове тісто, змастити крем-сиром, тертим сиром та накрити картоплю.

 

4. Притиснути краї тіста та змастити яйцем, випікати при температурі 180° протягом 15-20 хв.

Джерело:instagram.com

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