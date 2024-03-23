Ситний пиріг з картоплею: рецепт

БЛОГ

Страви з картоплі, з будь-якими добавками чи начинками — це завжди смачно та ситно.

Інгредієнти:

• Оливкова олія — 30 мл;

• Суміш перців — 3 г;

• Сіль — 3 г;

• Розмарин — 2 гілочки;

• Картопля — 500 г;

• Сир грюєр — 150 г;

• Крем сир з зеленню — 50 г;

• Яйце — 1 шт;

• Листкове тісто — 300 г.

Процес приготування:

1. Нарізати картоплю кружечками, товщиною 1 см та відварити.

2. На фольгу налити трохи олії, додати суміш перців, сіль, листя розмарину, потертий сир і викласти відварену картоплю.

3. Розкачати листкове тісто, змастити крем-сиром, тертим сиром та накрити картоплю.

4. Притиснути краї тіста та змастити яйцем, випікати при температурі 180° протягом 15-20 хв.