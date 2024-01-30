Сяюча та пружна: два секрети красивої шкіри японок

Японки славляться своєю гладкою, сяючою шкірою. Звичайно, генетика відіграє певну роль, але японки також дотримуються кількох простих правил догляду за шкірою, які можуть допомогти кожній жінці виглядати молодше та красивіше.

Щоб шкіра була гарною, варто дотримуватись простих правил, основні з яких - зволоження та правильне харчування. Про це пише Радіотрек.

Збалансоване харчування

Японки вважають, що зовнішня краса починається зсередини. Тому вони дуже уважно ставляться до свого харчування. Вони вживають багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і морепродуктів. Ці продукти багаті на антиоксиданти, мінерали та вітаміни, які необхідні для здорової шкіри.

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Гідратація

Японки також дуже пильно стежать за тим, щоб їхня шкіра була добре зволоженою. Вони п'ють багато води протягом дня, а також використовують різні зволожуючі засоби.

Догляд за шкірою

Японки регулярно проводять ретельний догляд за шкірою. Вони використовують кілька різних засобів для очищення, тонінгу та зволоження. Вони також регулярно відвідують косметолога.

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