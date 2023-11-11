Блищатиме як нова: як швидко та якісно почистити склокерамічну плиту

Склокерамічна варильна панель має бути завжди чистою, якщо ви хочете, аби вона працювала ефективно. Якщо сталося так, що до поверхні пригоріли рештки їжі та жир, потрібно помити поверхню так, аби уникнути подряпин.

Для миття склокерамічної плити не можна використовувати абразивні матеріали, інакше є небезпека ушкодження поверхні. На щастя є способи, як відмити склокераміку просто та безпечно.

Як повідомляє видання Сlean-С, для початку забруднення потрібно змити вологою ганчіркою, бажано поки варильна поверхня ще тепла. Якщо плита вже холодна, рекомендується використовувати мийний засіб.

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Якщо забруднення сильне, обробіть плями лимонним соком та залиште діяти упродовж пів години. Потім м'якою стороною кухонної губки очистьте варильну поверхню.

Стійкі плями можна видалити за допомогою спеціального скребка для керамічної плити, який ви легко знайдете в інтернеті. У жодному разі не використовуйте ніж чи сталеву губку.

Спробуйте також використати таблетки для посудомийної машини. Потрібно розкришити таблетку, намочити її водою, аби утворився густий крем. Потім нанесіть його на плямку й губкою потріть плями. За потреби – повторіть процедуру, поки плями та пригорілий жир не відмиються.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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