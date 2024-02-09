Сушарка не потрібна: як висушити речі у пральній машині

Всім відомо, що сушка одягу може забирати багато часу. Проте, завдяки простим лайфхакам та знанням функцій вашої пральної машини, ви можете значно прискорити цей процес. Є кілька дієвих лайфхаків для цього.

Про це пише The Mirror.

Подвійний віджим:

Багато пральних машин мають режим "подвійного віджиму", який допоможе вичавити з одягу більше води.

Використовуйте цей режим, щоб значно скоротити час сушіння.

Не забудьте струсити одяг перед розвішуванням, щоб розгладити складки.

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Правильне розвішування:

Розкладайте речі на сушарці так, щоб повітря вільно циркулювало між ними.

Не вішайте одяг занадто щільно, щоб він швидше сохнув.

Використовуйте вішалки з широкими плечима, щоб одяг не деформувався.

Осушувач повітря:

Осушувач повітря видаляє зайву вологу з повітря, що значно прискорює процес сушіння.

Це також допоможе запобігти появі цвілі та грибка в приміщенні.

Вентилятор:

Якщо у вас немає осушувача, ви можете використовувати вентилятор.

Поставте вентилятор біля відчиненого вікна так, щоб він обдував речі.

Це допоможе циркулювати повітрі та швидше висушити одяг.

Настільний вентилятор:

Ви також можете використовувати настільний вентилятор, щоб прискорити сушіння одягу.

Направте вентилятор на речі, які ви хочете висушити.

Переміщайте вентилятор, щоб одяг сохнув рівномірно.

Нагадаємо, ми вже писали,як швидко висушити одяг у приміщенні.

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