Супертренд осені-2024: як стильно носити лофери

Лофери - це універсальне взуття, яке легко адаптується до різних стилів. Поєднуючи елегантність і зручність, вони стають ідеальним вибором для багатьох ситуацій. Розглянемо кілька варіантів, як стильно носити лофери. Про це пише Радіотрек.

Діловий образ

Для офісного дрес-коду лофери - відмінний вибір. Комбінуйте їх з класичними брюками та блузкою або сорочкою. Додайте піджак для більшої вишуканості. Кольорова гама може варіюватися від стриманих до яскравіших тонів, залежно від вашого настрою та корпоративної культури.

Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram

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Невимушений стиль

У повсякденному житті лофери чудово поєднуються з джинсами. Оберіть джинси прямого крою та доповніть образ футболкою або легким светром. Завершити лук можна джинсовою курткою або бомбером.

Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram

Комбінації з сукнями та спідницями

Лофери гармонійно виглядають із сукнями та спідницями. Спідниці міді або максі у поєднанні з простими лоферами створять романтичний та жіночний образ. Це поєднання підкреслить вашу витонченість, зберігаючи при цьому комфорт.

Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram Стильні луки з лоферами. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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