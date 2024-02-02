Супер ягода калина: потрібно вживати щодня, але ні в якому разі не можна варити

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Недаремно українці садили калину всюди, де лише могли.

І недаремно ця ягода достигає саме до зими: саме їй в цю пору потрібно надавати перевагу над усіма іншими ягодами.

Саме вона має бути у нас на столі щодня, а потім -- всі інші.

Поясню чому. Кожна ягідка наповнена стількома цінними речовинами, що, той, хто її споживає, оздоровлює весь свій організм, всі органи та системи.

Саме взимку, коли мало світла і за хмарами майже не видно сонця, коли більше часу в закритих приміщеннях, менше руху, менше справді свіжих овочів, зелені, і саме в цю пору року погіршуєься сон, зникає енергія, загострюються всі болячки, які можна відчути або можна побачити лише в результатах аналізів та на УЗД (атеросклероз, інсулінорезистентність, діабет 2 типу, погіршення кровотворення, схильність до утворення тромбів, зміну структури судин та капілярів, гіпертонію та багато інших).

Урбанізовані, привчені до супермаркетних, у пластик ув'язнених овочів, ми забули про голос рідної землі, на якій жили століттями наші предки і які виживали саме за рахунок дарів цієї землі.

З калиною все логічно, її склад вражає.

Багато вітаміну С, який необхідний для роботи імунних клітин, для якісної побудови всіх судин, щільної структури ендотелію, що запобігає "ламкості", набрякам, забезпечує хорошу роботу м'язевих клітин, сприяє хорошій роботі слизових оболонок. Саме взимку більшість людей має прихований гіповітаміноз С.

Містить вітамін К, який робить судини щільними, зменшує ризик крововиливів. Дефіцит цього вітаміну буває в любителів чарки, у тих, хто має стеатоз печінки та приймає/приймав антибіотики.

В калині багато магнію, селену, цинку, але особливо багато -- НІАЦИНУ, вітаміну В3, який нормалізує рівень холестерину, позитивно впливає на різні форми дисліпідемій -- у свіжозібраних ягодах калини може бути до 1300 мг ніацину! Ніацин, до речі, включений у міжнародні протоколи по лікуванню атеросклерозу.

Якщо врахувати, що атеросклероз є у всіх людей, і навіть у дітей, то стає зрозумілим, що калина має бути у кожній хаті.

А ще ніацин є антимутагеном, який запобігає поломкам ДНК (спіральних ниток, з яких сплетені гени) та розвитку пухлин.

Від вмісту нацину в раціоні залежить активність білків молодості -- СІРТУЇНІВ, які пов'язані зі зменшенням оксидантного стресу в нейронах.

Активність сиртуїнів збільшується в присутності поліфенолів, яких багато у калині.

Регулярне вживання калини (хоча б місячний "курс") покращує стан найдрібніших судин - капілярів, які постачають кисень та поживні речовини до мозку.

Калину не можна варити, тобто готувати з її ягід відвари, можна робити лише настої.

Причому, потрібно використовувати навіть серцевидне насіння і гілочки.

Я мию в проточній воді кетяги калини, кладу в блендер і заливаю гарячою водою, збиваю, даю настоятись хоча 5 хвилин, проціджую і п'ю.

Якщо Ви ніколи не вживали калину, то почніть з пів склянки.

А ще в калиновому соці дуже добре маринувати м'ясо чи рибу, додавати сік і ягоди в салати -- дубильні сполуки, органічні кислоти покращують засвоєння білкової їжі і сприяють кращому травленню.

Українці не даремно так люблять і оспівують калину: це один із символів нашого довголіття і сили.

Тому, якщо побачите бабусю, яка продає калину, ніколи не проходьте повз!