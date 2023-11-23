Супер клей та капронові колготки: Що зробити зі взуттям, щоб не ковзати на льоду

Як не ковзати на льоду

Застигли ожеледь, і ваші черевики стали справжніми ковзанками? Не витрачайте забагато на нове взуття – існують бюджетні методи, які допоможуть уникнути травм.

У виданні УНІАН поділились лайфхаками, як зробити взуття антиковзким, навіть якщо воно не призначене для зимових прогулянок.

Читайте також: Чим обробити морозильну камеру, щоб там не з'являвся лід

1. Супер клей і Пісок: Якщо ваші черевики ковзають на снігу, вам знадобиться супер клей. Нанесіть його точково на суху підошву в області носка і каблука, а потім обсипте піском. Зачекайте, поки клей висохне, і ви готові до виходу – вам гарантовано хороша зчіпка з поверхнею.

2. Наждачка або Повсть: Інший спосіб готування взуття до ожеледиці – це приклеїти до підошви шматки наждачного паперу або повсті. Ви також можете використовувати спеціальні наклейки з цих матеріалів для аналогічного ефекту.

3. Капронові Колготки: Незвичайний метод включає використання капронових колготок. Переверніть черевики підошвою вгору і підпаліть шматок капрону (або старі колготки). Капрон витече на підошву, засохне і створить захисний шар від льоду. Важливо робити це обережно, щоб уникнути обпалення.

4. Льодоступи: Найпростіший спосіб – використовувати спеціальні накладки-льодоступи, які можна придбати в магазинах взуття або на ринках. Ці накладки легко надіваються на черевики і так само легко знімаються, надаючи надійний захист від ковзання за доступну ціну.

Раніше дієтологи назвали 3 фрукта, які зміцнюють імунітет перед зимою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!