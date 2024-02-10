Сумка-відро та великі розміри: топ наймодніших сумок 2024 року

У листопаді ми ділились прогнозами щодо наймодніших сумок 2024 року. Проте, мода динамічна, і ось, що вона нам готує цієї весни. Модниці матимуть великий вибір на будь-який смак.

Про це повідомляє Радіотрек.

Сумки-ланцюги:

Мінімалізм відходить на другий план. Сумка стає ювелірним виробом, прикрашеним золотими чи срібними ланцюгами, що нагадують намисто. Цей тренд – справжній must-have весни-2024.

Сумки-відра:

Ще один модний фаворит – сумка-відро. Різноманітність форм вражає: плетені, схожі на рюкзаки моряків, або ж елегантні, що нагадують букет квітів.

Великі розміри:

Практичність у тренді! Streetstyle-модниці вже активно носять великі сумки, куди поміститься все необхідне. Їх поєднують з трикотажними сукнями, шкіряними костюмами, діловими образами, а також з денімом та водолазками.

Інші цікаві тренди:

Сумки з м'якої шкіри, що нагадують подушки.

Сумки з бахромою.

Сумки з геометричними візерунками.

Сумки з акцентними ручками.

Не бійтеся експериментувати!

Вибирайте сумки, які підкреслюють ваш стиль та особистість. Нехай мода буде джерелом натхнення, а не жорсткими правилами.

Нагадаємо, ми вже писали, які тренди будуть панувати весною – 2024.

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