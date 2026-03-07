Сухий раціон для собаки: поради для збереження здоровʼя улюбленця 

Сухий корм для собак давно став одним із найзручніших варіантів харчування для домашніх улюбленців. Він дозволяє забезпечити тварину збалансованим раціоном без складних розрахунків і приготування їжі. До того ж виробники пропонують широкий вибір кормів, розроблених для різних порід, віку та рівнів активності.

Проте, обираючи харчування для улюбленця, важливо звертати увагу на кілька ключових параметрів. Про це пише Вечірній Київ.

Баланс поживних речовин

Раціон собаки має бути не лише поживним, а й правильно збалансованим. Для більшості здорових собак із середнім рівнем активності оптимальна кількість білка становить приблизно 22–28%. Якщо ж ідеться про службових або дуже активних тварин — наприклад, собак-пастухів, охоронців чи пошукових — їхній раціон може потребувати більшої кількості білка через значні фізичні навантаження та більшу м’язову масу.

Важливу роль відіграють і жири: приблизно 12–18% у складі корму допомагають підтримувати здоров’я шкіри та блиск шерсті. Для нормальної роботи травної системи корисною є клітковина — її частка зазвичай має становити 2–5%.

Також варто звернути увагу на мінерали. Кальцій, фосфор і магній необхідні організму, але їхній загальний вміст у кормі зазвичай не перевищує 8%. Якщо цей показник значно вищий, це може свідчити про надлишок кісткових компонентів замість м’яса. Крім того, важливо, щоб у кормі були жирні кислоти Омега-3 та Омега-6, які підтримують роботу мозку і допомагають зменшувати запальні процеси.

Натуральні консерванти

Сухий корм має тривалий термін зберігання, тому до його складу додають консерванти. Краще обирати варіанти, де використовують натуральні компоненти — наприклад, токофероли (вітамін Е), екстракт розмарину або лимонну кислоту.

Синтетичні добавки, такі як BHA чи BHT, можуть накопичуватися в організмі тварини та з часом негативно впливати на роботу печінки або нирок, тому їх бажано уникати.

Уважне вивчення складу

Основою раціону собаки має бути тваринний білок, адже за своєю природою ці тварини є хижаками. Тому під час вибору корму варто дивитися на перші позиції у списку інгредієнтів. Там повинно бути конкретно зазначене джерело м’яса, наприклад: "дегідратоване м’ясо ягняти", "філе курки" чи "куряча печінка". Бажано, щоб частка таких компонентів становила щонайменше 25%.

Водночас велика кількість пшениці, кукурудзи або сої часто використовується як дешевий наповнювач. Надлишок таких інгредієнтів може викликати алергію або проблеми з травленням.

Врахування віку, розміру та активності

Єдиного універсального корму для всіх собак не існує. Харчування слід підбирати залежно від віку, розміру породи, швидкості метаболізму та рівня фізичних навантажень.

Більшість лінійок сухих кормів поділяють на кілька категорій:

для цуценят — із підвищеною калорійністю та вмістом кальцію і фосфору для правильного розвитку кісток;

для дорослих собак — із оптимальним балансом поживних речовин для підтримання нормальної ваги та активності;

для літніх тварин — зі зниженою калорійністю та добавками для підтримки суглобів.

Окремо існують раціони для малих, середніх і великих порід, а також спеціальні дієти для тварин із певними потребами, наприклад при алергіях або захворюваннях.

Надійність виробника

Не менш важливо звертати увагу на репутацію бренду. Варто обирати виробників, які використовують науковий підхід до розробки кормів і проводять ретельну перевірку якості інгредієнтів.

Правильно підібраний раціон допомагає підтримувати здоров’я собаки, запобігати багатьом захворюванням і забезпечувати їй активне та комфортне життя.

