Subaru, Kia і не лише: топ найкращих малолітражних автомобілів

У міських умовах компактні автомобілі користуються популярністю завдяки своїй економічності та маневровості. Експерти виділили п’ять найкращих малолітражок 2025 року, які доводять, що невеликі авто можуть бути стильними, комфортними та технологічними.

Про це пише видання AMPERCAR.

Subaru WRX Модель WRX отримала нове виконання на 2025 рік, зокрема у вигляді універсалу Sportswagon. Найкраща версія WRX tS Sport вражає поєднанням агресивного дизайну, повного приводу та чудової керованості, зберігаючи ралійний дух, незважаючи на відмову від STI.

Kia K4 Kia K4 2025 року претендує на звання найкращого бюджетного седана завдяки стильному дизайну, комфортному салону та привабливій стартовій ціні від $30 590. Це чудовий вибір для тих, хто прагне практичності без шкоди для естетики та функціональності.

Hyundai i30 Hyundai i30 N — яскравий "гарячий хетч", який поєднує потужний турбодвигун, характерний звук вихлопу та жорстку підвіску. Він успішно конкурує з європейськими фаворитами на кшталт VW Golf GTI та залишається популярним серед шанувальників навіть на завершальній стадії свого життєвого циклу.

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Mazda3 Mazda3 демонструє, як компактний автомобіль може бути розкішним. Вишуканий дизайн, комфортний інтер’єр з якісних матеріалів та динамічна підвіска роблять її однією з найкращих у своєму класі. Незважаючи на зменшення популярності, модель залишається ідеальним вибором для поціновувачів стилю та комфорту.

Honda Civic Honda Civic 2025 поєднує економічність і спортивний характер. Гібридна версія забезпечує тиху роботу та низьку витрату пального, тоді як Type R дарує справжнє спортивне задоволення, здатне конкурувати з дорогими купе, що мають значно вищу ціну.

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