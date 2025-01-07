Страшенно люблять пестощі: названо найдобріші породи собак у світі (фото)

Перед тим як завести собаку, потрібно ознайомитися з особливостями породи. Це важливо, тому що в подальшому вона стане частиною вашої родини.

Спеціаліст із поведінки та дресування собак у притулку Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон, поділилася з Country Living переліком найласкавіших і найдобріших порід собак.

Стаффордширський бультер'єр. Джерело: pinterest Стаффордширський бультер'єр. Джерело: pinterest

Стаффордширський бультер'єр – це лагідна й віддана порода. Зазвичай ці собаки відзначаються дружелюбністю та ніжністю, вони обожнюють, коли їм приділяють увагу. Завдяки своєму терплячому темпераменту вони чудово знаходять спільну мову з дітьми, що робить їх прекрасними домашніми улюбленцями.

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Хорт. Джерело: petchoose.net Хорт. Джерело: petchoose.net

Хорти не лише входять до числа найшвидших собак, але й славляться своєю любов’ю до домашнього затишку. Ці лагідні велетні із задоволенням проводять більшість часу, відпочиваючи на дивані.

Завдяки спокійному характеру та доброзичливості, вони є чудовими домашніми улюбленцями. Хорти цінують увагу господарів і часто демонструють свою прив’язаність, притуляючись до їхніх ніг.

Дворняга. Джерело: freepik Дворняга. Джерело: freepik

Звичайні дворняги є носіями різноманітних генів, що формує їхній унікальний темперамент і рівень активності. Багато з них обожнюють увагу та з радістю проводять час із господарями після тривалих прогулянок. Вони нагадують нам, що кожна собака неповторна, незалежно від того, до якої породи вона належить.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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