Чи варто щодня їсти яблука: що каже наука та чи радять лікарі

Яблука – один з найпоширеніших і найдоступніших фруктів, який володіє безліччю корисних властивостей. Вони багаті на вітаміни та мінерали. Яблука знижують ризик серцево-судинних захворювань завдяки вмісту клітковини та пектину.

Для дорослої людини вважається нормою вживати 1-2 яблука на день. Як пише журнал Healthline, наукові дослідження підкреслюють виняткові переваги вживання цілих яблук порівняно з яблучним соком або пюре. Яблука, з їх високим вмістом клітковини та води, виявляються не тільки смачним лакомством, але і ключовим елементом здорового способу життя.

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Дослідження свідчать, що вживання шматочків яблука перед прийомом основної їжі сприяє відчуттю вищого рівня ситості. Це супроводжується зниженням загального калорійного введення в середньому на 200 калорій, що може бути ефективним методом підтримки здорової ваги.

Вчені вказують на те, що яблука мають унікальні властивості: вони поживні, менше калорійно насичені, але багаті на клітковину та об'єм, сприяючи процесу схуднення.

Одне з досліджень серед жінок із зайвою вагою показало, що включення яблук до раціону призводить до втрати ваги та меншого калорійного споживання порівняно з іншими варіантами.

Не лише яблука сприяють контролю ваги, але також знижують ризик серцевих захворювань завдяки вмісту розчинних волокон, які допомагають знизити рівень холестерину в крові.

Поліфеноли в шкірці яблука надають додаткові антиоксидантні властивості, захищаючи від окислення "поганого" LDL холестерину.

Цікаві дані також свідчать про зв'язок між вживанням флавоноїдів у яблуках та зменшеним ризиком інсульту на 20%. Ці флавоноїди допомагають знизити артеріальний тиск та захищають від окислення холестерину.

Яблука не лише корисні для серцево-судинної системи, але також позитивно впливають на мозок. Експерименти на тваринах показують, що яблучний сік сприяє зменшенню кількості шкідливих активних форм кисню у тканинах мозку, підтримуючи когнітивні функції та зменшуючи ризик втрати пам'яті.

У цілому, яблука є не лише смачним задоволенням, але і неперевершеним джерелом здоров'я для тіла та розуму. Вживання незбираного фрукта видається вдалим вибором для тих, хто цінує своє здоров'я.

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