Стилісти показали, які стрижки будуть на піку популярності влітку 2024 (фото)

Сучасні жінки прагнуть бути в курсі останніх модних напрямків, що стосуються не тільки їхнього гардероба, але й зачісок. Експерти зі стилю вже визначили, якими будуть ключові тренди у сфері стрижок влітку 2024 року.

Зазначається, що акцент робитиметься на стрижках, які втілюють естетику невимушеності та елегантності. Такі зачіски не лише дозволять жінкам виразити свою унікальність, але й знайти ідеальний варіант, який гармонійно доповнить їхній тип волосся та особливості обличчя, повідомляє видання Експерт.

Багатошарове каре

Останнім часом багатошарові стрижки стали справжнім хітом. Їх популярність полягає в тому, що вони створюють стильний образ без необхідності складного стайлінгу, допомагають візуально збільшити об’єм тонкого волосся та надають обличчю більш молодий вигляд. Цього літа особливу увагу варто приділити багатошаровому каре, яке не лише додасть волоссю пишності, але й підкреслить будь-яку форму обличчя.

Каре. Джерело: Pinterest Каре. Джерело: Pinterest

Біксі

Ця зачіска є витонченим злиттям традиційного боба з модерним піксі, яка не лише має стильний вигляд, але й вирішує декілька естетичних завдань. Зокрема, вона надає волоссю додаткову густоту та пишність. Крім того, зачіска додає об’єм у верхній частині голови, що оптично зменшує обличчя. Цей стиль ідеально підійде як для юних леді, так і для жінок, що цінують класику, дозволяючи їм адаптувати свій образ до будь-якої події.

Біксі. Джерело: Pinterest Біксі. Джерело: Pinterest

Каскад

Стилі зачісок, що поєднують локони різної довжини, ідеально підходять для будь-якого типу волосся, чи то густе, чи рідке. Вони надають образу свіжості та молодості. Стрижки, такі як каскад або "драбинка", можна швидко та легко укласти за допомогою звичайного круглого гребінця та фена, що економить ваш час. Ці стрижки не втрачають своєї популярності протягом багатьох років завдяки своїм численним перевагам і безсумнівно залишаться в моді влітку 2024 року.

Каскад. Джерело: Pinterest Каскад. Джерело: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП стрижок, які завжди будуть в моді.

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