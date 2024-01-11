Стилістка порадила, як обрати стильне пальто на зиму-2024

Відома українська стилістка Оксана Мацьків дала поради, на що звернути увагу при виборі пальто на зиму-2024. Які моделі краще обійти стороною читайте в матеріалі Радіотрек.

Занадто коротке і вузьке

Таке пальто обмежує рухи та не не дозволяє одягнути під нього кілька шарів одягу.Тому краще обирати моделі вільного крою у довжині максі.

З хутром

Хоч таке пальто виглядає дорого, стилісти не радять їх купляти. Якщо ж ви не може відмовитись від покупки, беріть моделі з відстібаючимся хутром.

Лацкани

Уникайте лацканів складного крою, занадто широких, вузьких чи подовжених. Таке пальто не буде універсальним і підходити до нього лише речі певного стилю.

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Приталене

Не дасть вдягнути під низ теплий одяг. А структуроване жорстке пальто з підкладкою взагалі додасть кілька зайвих кілограмів.

Блискавка

Псує зовнішній вигляд пальто.

Велика кількість декору

В моді зараз мінімалізм. Велика кількість декору дешевить річ.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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