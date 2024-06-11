Стилістка назвала головні тренди та антитренди зими-2024

Зима вже на порозі, тому варто розглянути тренди майбутнього сезону. Серед них - нейтральні кольори, та речі в стилі casual.

Про це пише Радіотрек.

У новому сезоні осінь-зима естетика, яку найбільше цінують, - це тиха розкіш, як повідомляє іміджмейкер Стелли Серебреннікової. Вона рекомендує зробити акцент на нейтральних відтінках. Основою гардероба повинні бути сучасні базові речі в стилі casual. У тренді - стильний блиск і елегантність: від образів із штанами та жилетами до простих трикотажних суконь.

Серед інших трендів варто відзначити пальто максі, масивні байкерські чоботи, кардигани і светри з відкритими плечима, які розкривають ключиці. Експериментувати варто з гольфами, шкарпетками та колготками, які повинні бути видні в образі.

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Головною покупкою сезону вважається сумка від Hermes, яка стане вдалою інвестицією.

Щодо кольорів сезону, варто звернути увагу на насичений червоний, сріблястий металік і маслянисто-жовтий.

Однак, разом із трендами, варто уникати п'яти антитрендів сезону: заправляння штанів у черевики чи чоботи, піджаків-суконь, джинсових максі-спідниць, мікроміні-спідниць, які не зручно носити, та прозорого взуття.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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