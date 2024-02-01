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Стейки будуть ідеальними: як обрати та правильно використовувати сковороду-гриль

Ціхоцька Марія

Стейки будуть ідеальними: як обрати та правильно використовувати сковороду-гриль

Сковорода-гриль – це універсальний кухонний посуд, який можна використовувати для приготування різноманітних страв, від м’яса і риби до овочів і фруктів. Вона є чудовою альтернативою традиційному грилю, особливо для тих, хто живе в квартирі. Крім того, лише ні ній м‘ясо набуває унікального смаку та аромату. Про це пише Shuba.

Що таке сковорода-гриль?

Сковорода-гриль – це посуд з рифленою поверхнею, яка імітує традиційний гриль. Зазвичай вона виготовляється з важких матеріалів, таких як чавун або товстий алюміній, які добре зберігають тепло і дозволяють отримати характерні підпалини на їжі.

Як вибрати сковороду-гриль?

При виборі сковороди-гриль слід враховувати такі фактори:

  • Матеріал виготовлення.Найпопулярнішими матеріалами для сковорідок-гриль є чавун і товстий алюміній. Чавунні сковороди добре зберігають тепло і дозволяють отримати яскраві підпалини, але вони важкі та вимагають ретельного догляду. Алюмінієві сковороди легші та простіші у догляді, але вони не такі довговічні, як чавунні.
  • Розмір. Сковорода-гриль повинна бути достатньо великою, щоб комфортно готувати на ній для всієї родини.
  • Форма. Сковороди-гриль можуть бути круглими або квадратними. Квадратні сковороди мають більшу площу поверхні, що дає можливість приготувати більше їжі за один раз.
  • Додаткові функції. Деякі моделі сковорідок-гриль оснащені спеціальними функціями, такими як лійка для зливу зайвого жиру або прес для посилення підпалин.

Як доглядати за сковородою-гриль?

Правильне очищення і догляд за сковородою-гриль допоможуть зберегти її в хорошому стані на довгі роки.

  • Чистіть сковороду, поки вона ще тепла. Це допоможе видалити залишки їжі легше.
  • Використовуйте щітку для гриля або неабразивний скребок.
  • Для видалення стійких залишків можна використовувати суміш харчової соди і води.
  • Ретельно висушіть сковороду після миття, щоб запобігти появі іржі.

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Як готувати на сковороді-гриль?

Ось кілька порад, які допоможуть вам приготувати їжу на сковороді-гриль:

  • Розігрійте сковороду на середньому вогні. Для чавунної сковороди це може зайняти до п’яти хвилин.
  • Переконайтеся, що вся поверхня сковороди однаково гаряча.
  • Покладіть їжу на сковороду за допомогою щипців або іншого пристрою для гриля.
  • Не перевертайте і не переміщайте їжу протягом хвилини. Це допоможе отримати яскраві підпалини.
  • Якщо їжа підгорає або готується нерівномірно, переверніть її щипцями.
  • Час приготування їжі залежить від її виду та товщини.

Сковорода-гриль – це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню і приготувати смачні та корисні страви. З нею ви легко зможете створити атмосферу барбекю у власному домі.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб до сковорідки не пригорала їжа.

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