Запроваджена заборона на бійцівських собак У Великій Британії спричинила значний ажіотаж серед населення. Тепер кане-корсо знову перетворився на символ статусу та уваги, однак експерти застерігають про можливі ризики.

Через ряд неприємних випадків нападів бійцівських собак на жителів Великої Британії було прийнято рішення заборонити розведення таких порід. Фахівці зазначають, що проблема з кане-корсо полягає у відсутності належної уваги з боку власників, оскільки ця порода потребує особливого догляду. Про це пише британський таблоїд Metro.

ЗМІ повідомляють, що після введення урядових обмежень бійцівські собаки набули неймовірної популярності серед знаменитостей. Однак фахівці з кінології вважають, що такий статус може призвести до неприємних наслідків.

Роб Аллейн з Академії інструкторів собак ззначає, що він та його колеги все частіше стикаються з кане-корсо. Він сам описує цих собак як "бійцівських собак на стероїдах".

Статусний домашній улюбленець: експерти назвали породу собак, яка найбільше приваблює багатіїв (фото). Джерело: poknok.art Статусний домашній улюбленець: експерти назвали породу собак, яка найбільше приваблює багатіїв (фото). Джерело: poknok.art

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"Це справжня машина для вбивств, і тепер вони стали набагато популярнішими. Заборона лише стимулювала людей купувати ще більш небезпечні породи собак, які не потребують реєстрації, і нам усім буде важко, якщо вони наберуть ще більше популярності. Адже мої стажери помічають, що собак кане-корсо на тренуваннях стало більше, ніж раніше", — розповідає Аллейн.

Він вважає, що популярність кане-корсо схожа на те, що сталося з пітбультер’єрами раніше. Однак тоді вивели нові породи бійцівських собак, і кінолог переконаний, що заборона кане-корсо означатиме "рівно все так, як і було до того"

Цю точку зору підтримує Білл Ламберт, представник Кінологічного клубу Британії. Він підкреслює, що багато родин охоче утримують великих собак, не маючи при цьому жодних "злих намірів".

"Будь-яка собака може стати чудовим членом родини, якщо її належним чином виховувати, тренувати та соціалізувати. Власники великих собак повинні розуміти їхній розмір, силу та потребу в активних навантаженнях і ставитися до цього з усією відповідальністю. Проте, великі та потужні собаки можуть привертати увагу осіб, які бажають навчити їх для протиправних цілей. Заборона певних порід може змусити таких людей переключитися на інші породи або навіть на нові, незаконні види собак", — зазначає пан Ламберт.

Статусний домашній улюбленець: експерти назвали породу собак, яка найбільше приваблює багатіїв (фото). Джерело: pixabay Статусний домашній улюбленець: експерти назвали породу собак, яка найбільше приваблює багатіїв (фото). Джерело: pixabay

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Разом з тим, точку зору двох кінологів також підтримує кінологиня Кармен Пінтеа, власниця розплідника Barbarian Corso, де наразі живуть 13 кане-корсо.

"Я дуже обережно підходжу до того, кому віддаю своїх цуценят. Я бачила наслідки безвідповідального розведення і неправильного вирощування. На жаль, ситуація із забороною розвивається так само, як і з пітбулями", — зазначає вона, додаючи, що її сильно дратує, коли в Інтернеті рекламують продаж цуценят цієї породи.

Кінологиня стверджує, що поведінка тих, хто намагається заробити на цьому гроші, є "повною ганьбою", і саме це слід регулювати — недобросовісних власників та тих, хто намагається отримувати прибуток від незаконного розведення собак бійцівських чи мисливських порід.

"Чи хочемо ми, щоб кожен мав кане-корсо? Це дивовижні собаки і чудові захисники членів сім'ї. Якщо вони будуть виховані належним чином, в правильних руках із чіткими правилами та межами, все буде добре. Просто такі породи потребують особливої відповідальності", – резюмує пані Пінтеа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі породи собак для початківців.

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