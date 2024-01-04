Стануть розплідником бактерій: 9 кухонних аксесуарів, які потрібно регулярно міняти

Кухонне начиння - це невід'ємний атрибут будь-якої кухні. З його допомогою ми готуємо їжу, миємо посуд і виконуємо інші домашні справи. Однак, як і будь-який предмет, кухонне начиння має свій термін служби. І якщо ви хочете, щоб ваша їжа була безпечною для здоров'я, а ваше начиння служило довго, важливо своєчасно його міняти.

Про це пише Радіотрек.

Ось кілька ознак, за якими можна визначити, що кухонне начиння пора замінити:

Губка для миття посуду

Губка для миття посуду - це один з найбрудніших предметів у вашому будинку. На ній накопичується величезна кількість бактерій, які можуть потрапити в їжу і викликати харчові отруєння. Тому губку для миття посуду потрібно міняти щодня.

Обробні дошки

Обробні дошки також є сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Якщо на дошці з'явилися глибокі подряпини, її потрібно замінити.

Сковороди з антипригарним покриттям

Антипригарне покриття сковородок з часом стирається. Якщо покриття пошкоджене, в їжу можуть потрапити шкідливі речовини. Тому сковороди з антипригарним покриттям потрібно міняти кожні 5-7 років.

Кухонні рушники

Кухонні рушники постійно контактують з водою, жиром і їжею. Тому їх потрібно міняти щодня. Використані рушники потрібно ретельно прати і добре просушувати.

Лопатки та пензлі

Лопатки та пензлі можуть тріскатися або деформуватися. Якщо це сталося, їх потрібно замінити.

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Дерев'яні лопатки та ложки

Дерев'яні лопатки та ложки також можуть деформуватися і стати сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Тому їх потрібно замінити при перших ознаках деформації.

Овочечистки

Овочечистки з часом тупляться. Тому їх потрібно міняти щороку або в міру того, як вони стають тупими.

Пластикові контейнери

Пластикові контейнери можуть тріскатися або деформуватися. Якщо це сталося, їх потрібно замінити.

Консервні ножі

Консервні ножі з часом затуплюються. Якщо ви помітили, що ваш консервний ніж не справляється зі своїм завданням, його потрібно замінити.

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