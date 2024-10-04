Станете 'гарячою штучкою': стилісти порадили зачіски для жінок за 40 з тонким волоссям (фото)

Для жінок за 40 витончення волосся – поширене явище, яке часто стається через гормональні та генетичні зміни. Втім, це не причина для розчарування, адже правильно підібрана стрижка та зачіска можуть допомогти створити враження більш об'ємного та густого волосся.

Стилісти рекомендують шість універсальних зачісок, які здатні підкреслити вашу красу та додати впевненості. Незалежно від обраного стилю, головне – знайти той варіант, який підходить саме вам і підкреслює вашу природну красу.

Однією з найкращих технік для створення ілюзії об’єму є балаяж.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News

Це техніка мелірування, яка створює природні відблиски на волоссі, ніби його торкнулося сонце. Завдяки балаяжу можна додати глибину кольору та збільшити блиск. Стилісти радять обирати відтінки на один-два тони світліші за основний колір, щоб досягти максимально природного ефекту.

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Ще один варіант для тонкого волосся – пернатий розріз. Така стрижка, як у Ліси Рінни, додає текстури та руху волоссю, що створює враження густоти. Шарування навколо маківки надає обличчю додаткового об’єму та допомагає уникнути ефекту "трикутника", коли волосся зверху плоске, а кінці розпушені.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News

Додавання чубчика також може значно змінити образ. Чубчик створює вигляд більшої густоти в передній частині волосся та допомагає обрамляти обличчя, привертаючи увагу до очей та вилиць. Існує багато варіантів чубчика: тупий, тонкий чи довгий, зачесаний набік. Варто обговорити з вашим стилістом, який саме варіант підходить вам найбільше.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News

Для створення додаткового об’єму варто використовувати гарячі ролики. Вони піднімають волосся біля коренів, створюючи м’які хвилі, що візуально збільшують густоту. Великий плюс цієї техніки в тому, що її можна використовувати на будь-якій довжині волосся. Головне – не забувати про термозахисний спрей, щоб уберегти волосся від пошкоджень.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Instagram.com/marcmena Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Instagram.com/marcmena

Стрижка довжиною до плечей також вважається універсальною для тонкого волосся. Вона поєднує в собі легкість укладки та можливість створити об’єм за допомогою кількох шарів, які обрамляють обличчя. Така зачіска підходить для всіх типів волосся і дозволяє легко змінювати образ залежно від настрою.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Splash News

Нарешті, укладений боб – класика для рідкого волосся. Ця стрижка має коротші шари ззаду, які поступово переходять у довші спереду. Такий градуйований ефект створює додатковий об’єм і густоту, а також легко адаптується до будь-якої форми обличчя.

Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Instagram.com/alisonallvess Зачіски для жінок старше 40 років із рідким волоссям. Джерело: Instagram.com/alisonallvess

Нагадаємо, раніше була названа найкраща стрижка для жінок 40+.

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