Стане розплідником бактерій: як не можна використовувати губку для миття посуду

Кухонна губка - незамінний помічник у побуті. Однак, якщо використовувати її неправильно, вона може стати джерелом поширення бактерій.

Про це пише Ukr.media.

Ось кілька порад, як уникнути цього:

Меняйте губку щотижня. Це найважливіше правило, яке допоможе запобігти розмноженню бактерій.

Не залишайте губку в раковині.Вона повинна повністю висохнути, щоб на ній не було сприятливих умов для росту бактерій.

Використовуйте окрему губку для посуду та для інших поверхонь. Це допоможе запобігти поширенню бактерій з однієї поверхні на іншу.

Зберігайте губку в сухому місці.Якщо ви не можете відразу її використовувати, висушіть її перед тим, як покласти в ємність для зберігання.

Не дезінфікуйте губку в мікрохвильовці або посудомийній машині. Це не гарантує знищення всіх бактерій.

Регулярно промивайте губку з миючим засобом. Це допоможе видалити залишки їжі та жиру, які є сприятливим середовищем для росту бактерій.

Якщо ви дотримуєтеся цих порад, ви зможете запобігти поширенню бактерій кухонною губкою і захистити своє здоров'я.

Читайте також: Що робити, щоб значно заощадити час на миття посуду

Деякі додаткові поради:

Якщо ви хочете заощадити, ви можете використовувати одну губку для посуду, але розріжте її навпіл.

Для чищення плити, духовки та інших поверхонь, які не контактують з їжею, ви можете використовувати паперові рушники.

Якщо ви хочете використовувати альтернативу поролоновій губці, ви можете вибрати мочалку з марлі або люфи, ганчірку з мікрофібри або губку з біологічно розкладного матеріалу.

Насамперед, важливо пам'ятати, що кухонна губка - це не вічна річ. Вона повинна регулярно замінюватись, щоб запобігти поширенню бактерій і захистити ваше здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, коли потрібно заміняти губку для миття посуду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!