Стала трендом 2024 року: яку плитку варто обирати, якщо плануєте ремонт
Мода циклічна, і це стосується не тільки одягу та аксесуарів. Модні тенденції властиві і дизайну керамічної плитки. Цього року на піку популярності буде плитка тераццо.
Про це пише Радіотрек.
Тераццо - це класична італійська плитка, яка виготовляється з суміші цементу, каменю, скла та інших матеріалів. Вона має нерівну поверхню і характерний візерунок з плямами різних кольорів.
Тераццо вперше з'явилася в Італії в 18 столітті і швидко стала популярною в Європі. У 1950-х і 1960-х роках вона була одним з найпопулярніших матеріалів для обробки підлоги та стін.
У 1970-х роках тераццо почала втрачати популярність, оскільки її вважали занадто помпезною. Однак у останні роки цей матеріал знову набирає популярності.
Тераццо - це універсальний матеріал, який можна використовувати в різних інтер'єрних стилях. Вона добре виглядає в сучасних, класичних і навіть еклектичних інтер'єрах.
Тераццо також є дуже практичним матеріалом. Вона стійка до подряпин, вигорання і вологи. Тому її можна використовувати в будь-якому приміщенні, включаючи кухню, ванну кімнату і навіть на відкритому повітрі.
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Якщо ви шукаєте стильну і практичну плитку для свого інтер'єру, тераццо - це відмінний варіант. Цей матеріал додасть вашому дому унікальний шарм і позачасову естетику.
Ось кілька порад щодо використання плитки тераццо в інтер'єрі:
- Тераццо добре виглядає в великих приміщеннях, де вона може справити максимальний ефект.
- Щоб підкреслити візерунок плитки, ви можете використовувати однотонні меблі та декор.
- Якщо ви хочете, щоб тераццо стала центром уваги, ви можете використовувати її в невеликому приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті або передпокої.
Тераццо - це матеріал, який поєднує в собі стиль, практичність і довговічність. Він ідеально підходить для будь-якого інтер'єру і стане чудовим доповненням вашого будинку.
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