Одразу після покупки: Що зробити з ялинкою, щоб вона не втрачала голки

Що робити, щоб ялинка не втрачала голки

Завдяки впровадженню новоюліанського календаря в Православній церкві України багато церковних свят тепер відзначаються раніше, що призвело до того, що багато людей уже почали готуватися до Різдва. Зокрема, прикрашають будинки та встановлюють новорічні ялинки.

Якщо ви прихильник натуральних ялинок і бажаєте зберегти їх красу протягом усіх свят, фермер Лукас Дулл розкрив хитрість, яка допоможе уникнути проблем з втратою хвої та обсипанням ялинки. Про це пише "Телеграф".

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Основні кроки у догляді за новорічною ялинкою включають правильний вибір місця для неї. Дерево слід розмістити подалі від радіаторів, камінів та джерел тепла, оскільки висока температура може спричинити пересихання та втрату хвої.

Фермер рекомендує не поміщати ялинку відразу після покупки в відведене місце. Замість цього важливо зробити зріз на стовбурі, помістити дерево в велике відро з водою і зачекати приблизно годину, щоб воно наситилося вологою. Цей трюк дозволяє зберегти ялинку вологою та уникнути її швидкої втрати хвої.

Після встановлення ялинки експерти рекомендують розглядати її як квітку в вазі, забезпечуючи регулярний полив щонайменше раз у три дні. Якщо у вас є можливість, зачекайте кілька днів перед тим, як прибрати ялинку, щоб всі гілки розкрилися та хвоя розпустилася. Це надасть дереву можливість адаптуватися та тривати довше у всій своїй красі.

Нагадаємо, ми вже писали, яку ялинку не варто обирати.

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