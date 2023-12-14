Одразу декілька переваг: Навіщо класти лавровий лист у горщики з домашніми квітами

Лавровий лист, крім того, що служить чудовою приправою, може бути корисним і в догляді за кімнатними рослинами. Його можна використовувати як ефективний інсектицид та добриво.

Цей природний метод захисту та годування рослин допомагає відштовхувати шкідників та забезпечує їм необхідні поживні речовини. На сайті "Дніпро Регіон" надали докладні вказівки щодо використання лаврового листа для забезпечення здоров'я вашим кімнатним рослинам.

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Якщо ваші кімнатні рослини стали приваблювати непрошених гостей у вигляді мошок, спробуйте наступний метод. Просто переламайте сухі листочки лаврушки на пів і вставте їх у землю горщика, заглибивши на 1 сантиметр. Це не лише допоможе вам позбавитися від шкідників, але і стане додатковим джерелом поживних речовин для рослин. Можна також просто розкидати цілі листочки по поверхні землі у горщику або використовувати лавровий порошок, отриманий з перемеленого листя.

Крім захисту від шкідників, лавровий лист можна використовувати і як ефективне добриво. Щоб зробити настій, залийте 4 лаврові листи 1 літром гарячої води (близько 70°C). Накрийте ємність із настоєм кришкою та залиште на 3-4 години. Готовий настій можна використовувати для поливу рослин під корінь. Рекомендується підживлювати рослини за допомогою лаврового настою не частіше одного разу на місяць.

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