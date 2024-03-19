Одразу дві потужні магнітні бурі почнуться на цьому тижні: небезпечні дати

Оновився графік магнітних бур на березень 2024 року. Згідно з новими даними, до кінця місяця на Землі триватиме кілька потужних геомагнітних штормів.

Сервіс Meteoagent попереджає, що 20 та 21 березня почнеться геомагнітний шторм небезпечного червоного рівня. Сила ударів становитиме 5 балів. 28 і 29 березня геомагнітні шторми повторяться, проте не матимуть небезпечності – їхня сила не перевищить К-індексу 3.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, що виникають під впливом потоків заряджених частинок з Сонця. Ці збурення можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Вплив магнітних бур на людину:

Деякі люди можуть відчувати негативні наслідки магнітних бур на своє самопочуття. Найпоширеніші симптоми:

Головний біль

Слабкість

Зниження працездатності

Порушення сну

Підвищення дратівливості

Загострення хронічних захворювань

Вплив магнітних бур на людину індивідуальний. Деякі люди не відчувають жодних змін у самопочутті, тоді як інші можуть відчувати значний дискомфорт.

Як захиститися від магнітних бур:

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. У дні магнітних бур:

Уникайте фізичного та емоційного перенапруження.

Висипайтеся.

Пийте багато води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи.

Приймайте контрастний душ.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі.

При необхідності прийміть знеболюючі або седативні препарати.

Важливо: Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Раніше науковці передбачили, як помре Сонце та сказали, що це буде "епічно".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!