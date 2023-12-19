Впорається будь-хто: 4 легких способи професійно загорнути подарунок

Красиво упакований подарунок - це не лише приємне доповнення до презенту, але й знак уваги та турботи про одержувача. Навчитися красиво упаковувати подарунки зовсім не складно, достатньо знати кілька простих прийомів.

Про це пише Telegraf.

Упакування подарунка в коробці

Для упаковки подарунка в коробці вам знадобляться такі матеріали:

Пакувальний папір

Стрічка

Ножиці

Звичайний скотч

Двосторонній скотч

Покрокова інструкція:

Покладіть коробку на обгортковий папір. Відміряйте необхідну кількість паперу. Виконайте вигини вздовж периметра, акуратно пригладжуючи рукою. Закріпіть скотчем. Потім сформуйте куточки з боків, притискаючи їх до центру плавними рухами. Підігніть край паперу, що залишився, і закріпіть його на поверхні з використанням двостороннього скотчу. Зав'яжіть стрічку навколо подарунка, створюючи святковий бант.

Упакування подарунка без коробки

Якщо у вас немає відповідної коробки для подарунка, ви можете створити елегантну упаковку з подарункового паперу. Для цього вам знадобляться такі матеріали:

Пакувальний папір

Стрічка

Прикраса

Звичайний скотч

Двосторонній скотч

Ножиці

Покрокова інструкція:

Покладіть подарунок на обгортковий папір і відріжте необхідний шматок. Для створення міцного дна згортка зігніть кути паперу по діагоналі та закріпіть скотчем. Помістіть подарунок усередину пакунка, закрийте його. Обгорніть верхню частину стрічкою та прикріпіть прикрасу.

Упакування пляшки

Для упаковки пляшки в подарунок вам знадобляться такі матеріали:

Пакувальний папір

Стрічка

Прикраса

Ножиці

Скотч

Покрокова інструкція:

Відріжте від пакувального паперу потрібний шматок. Оберніть ним пляшку, закріпивши папір скотчем збоку та на дні. Сфокусуйтеся на шийці, стисніть папір, зав'яжіть стрічку та прикрасьте пляшку за допомогою вибраної прикраси.

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Упакування пляшки в шкарпетку

Цей варіант упаковки подарунка є не лише красивим, але й оригінальним. Для його реалізації вам знадобляться такі матеріали:

Шкарпетка

Стрічка

Прикраса

Покрокова інструкція:

Загорніть пляшку в шкарпетку. Прикрасьте упаковку, обв'язавши шийку пляшки стрічкою або другим носком. Додайте декоративну прикрасу.

Поради щодо упаковки подарунків

Вибираючи подарунковий папір, враховуйте розмір і форму подарунка.

Щоб упаковка виглядала акуратною, використовуйте якісний скотч.

Не забудьте про декор - стрічка, банти, кульки, квіти додадуть подарунку святкового вигляду.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати ідеальний подарунок.

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