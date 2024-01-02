Впорається навіть дитина: як відкрити банку з металічною кришкою без відкривачки

На свята багато хто готує консервовані продукти для святкового столу. Але не завжди під рукою є консервний ніж. У таких випадках можна скористатися підручними засобами, щоб відкрити банку.

Про це пише ТСН.

Спосіб 1: ложка

Цей спосіб може здатися незвичайним, але він досить ефективний. Для цього потрібно взяти міцну металеву ложку і широкою її частиною енергійно терти край банки взад і вперед. Через кілька хвилин метал стане тоншим і ви помітите невеликий отвір. У цей отвір потрібно вставити ложку і продовжувати терти по периметру банки. Таким чином кришка стоншається і її можна буде зняти.

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Спосіб 2: камінь або бетон

Цей спосіб схожий на перший. Для цього потрібно поставити банку на стійку поверхню і потерти її об камінь або бетон. При цьому потрібно бути обережним, щоб вміст банки не витік. Як тільки рідина почне потихеньку витікати, дістаньте ніж або ложку, щоб повністю відкрити кришку.

Обидва способи досить безпечні, оскільки не вимагають застосування гострих предметів.

Нагадаємо, ми вже писали, як одним рухом відкрити кришку банки за допомогою канцелярської резинки.

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