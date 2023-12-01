Фахівці сказали, як надовго можна залишити кота наодинці

Коти – відносно незалежні істоти, які можуть добре переносити самотність. Однак, щоб ваш вихованець не нудьгував і не відчував стресу під час вашої відсутності, важливо дотримуватися кількох порад.

Фахівці з Cats.org.uk пояснили, на скільки можна залишати кота одного та що робити, аби він легко переніс цей час. Зазначається, що максимальний проміжок часу, на який ви можете залишити їх наодинці, становить приблизно 12 годин.

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"Ви не повинні регулярно залишати свого кота одного на 12 годин, але це можна робити час від часу, якщо це необхідно. Маленьких кошенят, літніх кішок або кішок із захворюваннями та іншими складними потребами не можна залишати на тривалий час", – зауважили експерти.

Як привчити кота до самотності?

Якщо ви боїтеся залишати свого кота одного вперше, краще привчати його поступово. Залишайте їх наодинці на короткий проміжок часу, наприклад, на п’ять-десять хвилин кілька разів на день. Перевірте кімнату перед тим, як вийти з них, щоб переконатися, що не обійшлося без небезпеки, і переконайтеся, що у них є багато іграшок, якими вони можуть безпечно грати самостійно (наприклад, кульки для пінг-понгу та мишки з котячою м’ятою), щоб вони не нудьгували.

Потім ви можете поступово збільшувати кількість часу, протягом якого ви залишаєте їх протягом декількох днів і тижнів, переконавшись, що ви продовжуєте перевіряти їх принаймні кожні кілька годин, поки вони не стануть повністю дорослими.

Що потрібно зробити, щоб залишити кота одного?

Якщо ви залишаєте свого кота на короткий проміжок часу (до 12 годин), ось що вам слід зробити, щоб переконатися, що він щасливий і безпечний, поки вас немає.

Залиште достатньо їжі та води.

Очистіть лоток для сміття.

Приберіть будь-які небезпеки.

Залиште їм кілька іграшок.

Підготуйте "укриття", куди тварина може сховатися.

За умови, що ваш кіт має достатньо їжі та води, а також багато, щоб розважити його, коли вас немає, більшість котів можуть провести деякий час на самоті. Однак, якщо ваша кішка звикла до того, щоб ви були поруч багато часу, або якщо вона особливо прив’язана до вас, вона може відчувати деякі проблеми, пов’язані з розлукою, і відчувати самотність, коли вас немає вдома.

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