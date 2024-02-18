Фахівці розповіли про два методи миття посуду з нержавійки, які не залишають подряпин

Нержавіюча сталь зазвичай використовується для виготовлення посуду. Однак нержавіюча сталь також схильна до притягування пилу, відбитків пальців і жиру, що робить необхідним регулярне чищення.

Фахівці назвали два екологічно чисті доступні способи чищення, які зроблять вироби з нержавіючої сталі знову блискучими без подряпин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Не використовуйте губку або ганчірку з абразивною текстурою, оскільки вони можуть подряпати нержавіючу сталь. Також варто уникати засобів для чищення на основі хлору.

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Оцет і оливкова олія

Експерти з прибирання рекомендують наповнити пляшку з пульверизатором білим оцтом і рясно розпорошити його на посуд із нержавіючої сталі, а потім протерти поверхню серветкою з мікрофібри. Потім, щоб зробити його блискучим і сяючим, змочіть тканину в оливковій олії та використовуйте рух вперед-назад, щоб нанести її на поверхню.

Газована вода

Експерти з прибирання рекомендують наповнити пляшку з розпилювачем газованою водою та нанести її на посуд. Потім протріть його тканиною з мікрофібри в напрямку волокон нержавіючої сталі, щоб отримати бажаний результат.

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