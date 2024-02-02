Фахівці розповіли про дешеве рішення для видалення нальоту з чаші унітаза

Плями та наліт в унітазі можна легко видалити протягом 40 хвилин. Для цього знадобиться домашній розчин без агресивної хімії.

Зокрема, знадобляться оцет та харчова сода. Про це повідомляє Express.co.uk.

Налийте одну чашку оцту в унітаз та залиште на п’ять хвилин. Наступним кроком буде додати одну чашку харчової соди і дати суміші постояти п’ять хвилин.

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Потім додайте ще одну чашку оцту, але дайте йому постояти 30 хвилин. Після цього потрібно прочистити унітаз звичним засобом для миття.

Брудний наліт і сліди повинні зникнути, залишаючи надзвичайно чистий унітаз. Щоб потім очистити й висушити щітку для унітазу, промийте її звичайною водою.

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