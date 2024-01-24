Фахівці розповіли, як легко видалити цвіль та вапняний наліт з пральної машини

У пральних машинах може швидко з’явитися цвіль і вапняний наліт, але їх важко позбутися. На щастя, шанувальники прибирання поділилися продуктом, який допоможе позбутися проблеми.

Пральні машини є одними з найбільш занедбаних приладів і можуть швидко накопичувати неприємні запахи, якщо їх регулярно не чистити. Однак сода допоможе позбутися цього, повідомляє Express.co.uk.

Кристали соди під час кожного другого прання впораються з цвіллю та навіть вапняним нальотом. Також можна засипати соду в машинку та увімкнути гаряче прання.

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Експерти з прибирання рекомендують використовувати 500 г кристалів соди в головному барабані, щоб усунути цвіль і вапняний наліт лише за один цикл.

Однак вони стверджували, що для тих, хто не чистив свою пральну машину протягом тривалого часу, може знадобитися другий цикл

Нагадаємо, що один недорогий домашній засіб допоможе позбутися непривабливих смуг та розводів, які утворюються на склі.

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