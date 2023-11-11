Фахівці розповіли, як легко прибрати подряпини з дерев'яної підлоги

Дерев'яна підлога має низку переваг, однак проблемою можуть стати подряпини на дошках. Вони можуть виникати з часом від механічних пошкоджень.

Видалити потертості з дощок дерев’яної підлоги може бути напрочуд легко завдяки одному способу. Досвідчена прибиральниця показала геніальний прийом для видалення потертостей, повідомляє Express.co.uk.

Щоб позбутися від подряпин, візьміть чистий тенісний м’яч. За словами прибиральниці, потертості швидко зникнуть.

Читайте також: Що робити, щоб значно заощадити час на миття посуду

Якщо підлога з натурального дерева стає трохи тьмяною, додайте трохи оцту, трохи оливкової олії з ефірними маслами або лимонного соку і не забудьте про воду. Крім того, вона запропонувала потерти в напрямку деревини, щоб повернути їй блиск.

Висушування дощок рушником з мікроволокна запобігає слизькості дощок підлоги після обробки.

Нагадаємо, ми вже писали як ефективно мити підлогу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!