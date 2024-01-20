Фахівці розповіли, як легко та швидко видалити з чашки плями від кави чи чаю

Коричневі плями, що з’являються на кухлях, можуть дратувати, особливо якщо вони не відмиваються. На щастя, є дієві способи усунути ці сліди.

Якщо не сполоснути чашку відразу після чаю та кави, дубильні речовини, які є речовинами, що фарбують гарячі напої, залишаться на поверхні кухля. Однак їх легко позбутися відбілювачем, повідомляє Express.co.uk.

Використовуйте відбілювач з гарячою водою перед миттям. Але обов’язково ретельно промийте чашки після цього.

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Також бажано тримати дітей і домашніх тварин подалі від кухлів, поки в них є відбілювач. Водночас не варто постійно використовувати відбілювач, оскільки він може пошкодити покриття чашки.

Також можна використовувати таблетки для зубних протезів. Це допоможе відбілити чашки, одночасно видаляючи з них неприємні коричневі плями.

Якщо помістити таблетку в кухоль з гарячою водою, вона почне шипіти та видалить коричневі плями менш ніж за 10 хвилин.

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