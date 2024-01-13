Фахівці розповіли, як зберігати сир, щоб не вкривався пліснявою

Сир може зберігатися набагато довше і довго не пліснявіє, якщо правильно його зберігати. Достатньо дотримуватися дешевої та легкої поради.

Експерти радять першочергово не зберігати сир у харчовій плівці. Але для збільшення терміну зберігання також можна використовувати білий оцет, повідомляє Express.co.uk.

Загорніть сир у кухонний рушник, злегка зволожений оцтом і помістіть його в герметичний контейнер. Завдяки білому оцту сир не пліснявітиме тижнями.

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Фахівці також радять використовувати ящики для овочів для зберігання сиру. У ящиках для овочів збалансована вологість, і ця зона, швидше за все, збереже постійну температуру.

Крім того, сир варто зберігати подалі від задньої частини холодильника, де він потенційно може замерзнути. Якщо ви вирішили заморозити сир, загорніть його у пергамент для випічки, покладіть у герметичний контейнер та використайте протягом шести місяців.

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